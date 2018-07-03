Грозу и сильный ветер прогнозируют синоптики в Усть-Каменогорске и двух областях Казахстана в среду

Астана. 3 июля. КазТАГ — Грозу и сильный ветер прогнозируют синоптики в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях в среду, 4 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 июля (с 21.00 3 июля по 21.00 4 июля – КазТАГ) в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем местами возможен град», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также, по прогнозу синоптиков, в Усть-Каменогорске 4 июля ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

«4-6 июля в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с», — отметили синоптики.