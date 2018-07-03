Первого замакима Астаны Хорошуна обвинили в получении взятки – СМИ

Алматы. 3 июля. КазТАГ — Первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна обвинил в получении взятки глава строительной компании Валим Машуров, который сейчас осужден за растрату денег столичных дольщиков на 11 лет лишения свободы, пишет газета «Время».

«Бизнесмен ожидает рассмотрения своего дела в «кассации», отправляя письма и обращения в различные инстанции. Издание обнаружило письмо сына Машурова Фаруха главе АДГСПК Алику Шпекбаеву, в котором он просит прислушаться к словам отца и обратить внимание на сопровождающие письмо документы, которые помогут разобраться в деле», — говорится в сообщении во вторник.

А.Шпекбаев, в свою очередь, ответил Ф.Машурову на его письмо, заявив, что дело в отношении С.Хорошуна находится на рассмотрении в столичном департаменте.

Журналисты встретились с самим сыном В.Машурова, который рассказал все, что знает об этой истории.

«Он отметил, что Машуров ранее носил фамилию Беридзе. Его отец занимался строительным бизнесом более 10 лет. Фарух рассказал, что Валим Машуров был в хороших отношениях с С.Хорошуном, особенно в начале нулевых, когда его отцу приходилось достраивать проблемные объекты», — поясняется в сообщении.

Затем, как отметил сын осужденного, между первым замакима и предпринимателем отношения испортились. Сын обвинил С.Хорошуна в создании препятствий при сдаче ЖК «Территория комфорта». Он рассказал, что было несколько подобных эпизодов, последствия которых до сих пор не решены.

Также Ф.Машуров показал изданию документы, согласно которым, в 2008 году было заключено соглашение между АО «Тамыз инвест групп», ТОО «Дубай авто холдинг» и гражданкой Лидией Тагировой.

Суть документа в том, что стройкомпания покупает у дистрибьюторской фирмы новый японский внедорожник за Т 4 677 750 для Л.Тагировой. Позднее на этот автомобиль была оформлена генеральная доверенность с правом переоформления, продажи и вождения на имя С.Хорошуна.

«То есть мама просто передала иномарку своему сыну», — пишет газета.

Сын бизнесмена показал десятки заявлений в различные службы, в том числе КНБ и генпрокуратуру от В.Машурова. Бизнесмен рассказывает в них о махинациях чиновника, утверждает мужчина.

Также Фарух рассказал, что у отца серьезные проблемы со здоровьем, которые проявились совсем недавно.

Издание пыталось получить комментарии от акимата Астаны, а также направило запрос в агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции и ожидает официальной информации.