Исключить 4 объекта нацкомпаний из перечня стратегических и сделать стратегическим «Казатомпром-SaUran» хотят в РК

Астана. 3 июля. КазТАГ – Исключить 4 объекта национальных компаний из перечня стратегических и сделать стратегическим «Казатомпром-SaUran» хотят в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«В перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства (…) в разделе «Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты» строки, порядковые номера 20 и 21, исключить; строки, порядковые номера 23 и 24, исключить; дополнить строкой, порядковый номер 79, следующего содержания: 100 % доли участия ТОО «Казатомпром-SaUran», — говорится в представленном во вторник документе.

Из перечня стратегических предлагают исключить 100% доли участия ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие» и ТОО «Степное-РУ», а также ТОО «Таукент-Энергосервис» (ТЭС) и ТОО «Шиели-Энергосервис» (ШЭС).

«ТОО «ТЭС», ТОО «ШЭС» не относятся к стратегическим объектам по электрическим сетям, так как не имеют во владении национальных электрических сетей и энергопроизводящих объектов мощностью не менее 50 МВт, являются региональными электросетевыми компаниями, имеющими менее четырех классов напряжения 110, 35, 10, 0,4 кВ, и имеющие менее 2 тыс. присоединенных потребителей», — пояснил вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Он добавил, что в соответствии с постановлением правительства РК от 29 декабря 2017 года №933 объекты водопользования ТОО «ТЭС» и ТОО «ШЭС» не входят в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в связи с чем в минэнерго сочли целесообразным исключить эти объекты из перечня стратегических.

«С целью завершения реорганизации объектов ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие» и ТОО «Степное-РУ» путем их присоединения к ТОО «Казатомпром-SaUran» считаем целесообразным исключение ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие» и ТОО «Степное-РУ» из перечня стратегических объектов, утвержденного ППРК №651 от 30 июня 2008 года и включение в вышеуказанный Перечень ТОО «Казатомпром-SaUran», — добавил в пояснительной записке к документу министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Проект постановления правительства РК вынесен на публичное обсуждение до 17 июля.