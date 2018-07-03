В Казахстане приняты поправки по вопросам социального обеспечения

Астана. 3 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял поправки по вопросам социального обеспечения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», направленный на совершенствование системы социального обеспечения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Напомним, 14 июня, депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения».

«Согласно поручению главы государства, в законопроекте предусмотрены нормы по упорядочению социальных гарантий для отдельных категорий граждан», — говорится в заключении профильного комитета сената.

По данным комитета, в закон «Об обязательном социальном страховании» вносятся поправки по конкретизации категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнению порядка уплаты и размеров отчисления в фонд социального страхования.

«Наряду с этим вносятся поправки в закон «О благотворительности», что позволит законодательно закрепить порядок оказания благотворительной помощи малой родины. В целях единого подхода к оказанию помощи специалистам соцсферы, проживающим и работающим в сельской местности, предлагается уточнить нормы в части оказания социальной поддержки на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств», — указывается в заключении.

Также в целях усиления мер социальной защиты сотрудников специальных государственных органов вносятся поправки в законы «О внешней разведке» и «О специальных государственных органах РК» – в части уточнения периода службы сотрудников службы внешней разведки, подлежащих зачету в льготном исчислении, а также размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов.

Данным проектом закона предполагается внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 13 законов РК.