В Казахстане приняты поправки по вопросам социального обеспечения

Астана. 3 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял поправки по вопросам
«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», направленный на совершенствование системы социального обеспечения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.
Напомним, 14 июня, депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О внесении изменений и
«Согласно поручению главы государства, в законопроекте предусмотрены нормы по упорядочению социальных гарантий для отдельных категорий граждан», — говорится в заключении профильного комитета сената.
По данным комитета, в закон «Об обязательном социальном страховании» вносятся поправки по конкретизации
«Наряду с этим вносятся поправки в закон «О благотворительности», что позволит законодательно закрепить порядок оказания благотворительной помощи малой родины. В целях единого подхода к оказанию помощи специалистам соцсферы, проживающим и работающим в сельской местности, предлагается уточнить нормы в части оказания социальной поддержки на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств», — указывается в заключении.
Также в целях усиления мер социальной защиты сотрудников специальных государственных органов вносятся поправки в законы «О внешней разведке» и «О специальных государственных органах РК» – в части уточнения периода службы сотрудников службы внешней разведки, подлежащих зачету в льготном исчислении, а также размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов.
Данным проектом закона предполагается внесение изменений и