Алматы. 3 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, сообщает ТАСС.

«Д. Трамп отправил ряд писем лидерам стран-союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых обрушился на них с критикой, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном», — говорится в сообщении со ссылкой на газету The New York Times во вторник.

По данным газеты, Д. Трамп разослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. Как уточнило издание, в них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону.

В частности, Д. Трамп отправил одно из таких посланий канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

«Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили (расходы на оборону), как обещали», — приводит газета выдержки из указанного письма, которое попало в ее распоряжение.

«Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности (такого подхода) для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания», — следует из письма, адресованного А. Меркель.

По словам президента США, для вашингтонской администрации будет в дальнейшем все сложнее объяснить гражданам США, почему «некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом», отмечает издание. По его данным, содержание писем, направленных другим союзникам США, является похожим по своей сути.

Напомним, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь 8 членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии – 1,2%. Д. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.