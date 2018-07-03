Казахстан не зависит от курса валюты, чтобы завозить импорт

Астана. 3 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. В Казахстане нарастили собственное производство, поэтому не зависят от курса валюты, чтобы завозить импорт, заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Как вы видите, у нас дедолларизация произошла, достаточно успешно. Понятно, что она не может произойти в одночасье, но, тем не менее вы видите, что наш уровень инфляции напрямую, с таким же уровнем чувствительности, уже не привязан к инфляции. Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты, чтобы завозить импорт», — сказал Т.Сулейменов в кулуарах после заседания правительства во вторник.

Он также отметил, что дедолоризация произошла в головах бизнесменов и простых граждан.

«Наверное, во многом дедоллоризация произошла в головах бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже, по крайней мере, все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», — добавил министр.

Ранее глава Нацбанка РК Данияр Акишев сообщал, что на депозитном рынке продолжаются процессы дедолларизации и доля вкладов в иностранной валюте за 2 месяца 2018 года уменьшилась до 45%.