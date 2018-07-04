Назарбаев поздравил Обрадора с избранием на пост президента Мексики

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил А. Обрадора с избранием на пост президента Соединенных Штатов Мексики», — сообщили в Акорде в среду.

Отмечается, что казахстанский лидер пожелал всему дружественному народу Мексики мира и процветания.

«Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене. Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», — написал в телеграмме Н. Назарбаев.

Напомним, бывший мэр Мехико А. Обрадор выиграл президентские выборы в Мексике 1 июля. Его главные соперники Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Меаде признали поражение.