Председатель коллегии ЕЭК оценил перспективы МФЦА

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) возлагает большие надежды на работу международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заинтересованы в создании «общей прогрессивной финансовой юрисдикции».

«Создание МФЦА позволит улучшить подходы к управлению суверенными фондами и облегчить трансферт новейших знаний и технологий, обеспечив тем самым увеличение и развитие человеческого капитала во всем ЕАЭС. Последнее – основа успеха и развития не только Казахстана, но и Евразийского экономического союза», — заявил Т. Саркисян на конференции Astana Finance Days в среду.

По его мнению, МФЦА может стать финансовыми воротами в ЕАЭС, и финансовым хабом, соединяющий рынки капитала Европы и Азии.

«Международный опыт показывает, что финансовые центры становятся центрами притяжения иных компетенций, начиная от образовательных, заканчивая профессиональными и техническими. Это, на мой взгляд, очень важно с учетом потенциала превращения Астаны не только в финансовый, но и в научно-образовательный, профессиональный, производственный, региональный и международный центр с особо развитой сферой услуг», — отметил председатель коллегии ЕЭК.

При этом он выразил уверенность в том, что проект в ближайшие несколько лет наберет обороты и «станет мощным драйвером и в чем-то даже прототипом для регулирования отдельных элементов общего финансового рынка союза, который мы должны запустить в 2025 году».

Также он напомнил, что, согласно договору о ЕАЭС, финансовый регулятор должен находиться в Казахстане.

«Поэтому объективно конкурентные преимущества международного финансового центра связаны с функционированием союза и наоборот», — считает Т. Саркисян.

Кроме того, он отметил, что поскольку перспективным для ЕАЭС направлением работы МФЦА являются финансовые технологии, то сейчас страны ЕАЭС обсуждают вопрос о возможности переноса проектного цифрового офиса ЕЭК в Астану.