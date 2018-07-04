Паралимпийский тренировочный центр в Астане посетил Назарбаев

Астана. 4 июля. КазТАГ – Паралимпийский тренировочный центр в Астане посетил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства ознакомился с новым уникальным сооружением столицы, предназначенным для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта», — сообщили в Акорде в среду.

Президент осмотрел игровой зал, зал единоборств и тренировочные помещения паралимпийского тренировочного центра, а также побеседовал со спортсменами и тренерским составом.

«Благодаря своей настойчивости и силе воле вы прославляете нашу страну. Я восхищаюсь вашей деятельностью и целеустремленностью. Вы показываете достойный пример всем», — сказал Н. Назарбаев.

Также стало известно, что в ходе посещения глава государства вручил чемпиону XII Зимних Паралимпийских игр Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте. Во время открытия спортивного объекта президент Азиатского Паралимпийского комитета Маджид Рашед вручил Н. Назарбаеву Орден Почета данной организации.

«Эта награда является знаком признания огромного вклада президента Казахстана в паралимпийское движение в стране, его постоянной поддержки людей с особыми потребностями посредством социальной защиты и обеспечения равных возможностей для всех граждан», — отметил М. Рашед.