Величина прожиточного минимума в июне выросла на 5,2%

Астана. 4 июля. КазТАГ — В июне текущего года величина прожиточного минимум в Казахстане увеличилась на 5,2% до Т27 850, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 5,2%, декабрем 2017 года – на 8,8%», — говорится в сообщении в среду.

Согласно статданным, в структуре прожиточного минимума доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,8%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,6%, фруктов и овощей – 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 6,9%, сахара, чая и специй – 2%.