В Алматинской области создан природный резерват «Или-Балхаш» площадью более 400 тыс. га

Астана. 4 июля. КазТАГ — Постановлением правительства РК от 27 июня 2018 года №381 было создано новое ООПТ – Государственный природный резерват «Или-Балхаш», сообщает пресс-служба ПРООН.

«Общая площадь резервата составляет 415 164,2 га и находится в Балхашском районе Алматинской области. Резерват был создан при поддержке проекта ПРООН по сохранению биоразнообразия и экосистем. Для создания резервата понадобилось более 8 лет работы, проведенной ПРООН совместно с комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК, которые включали в себя комплексные научные исследования, разработку естественно-научного и технико-экономического обоснований создания резервата «Или-Балхаш», — говорится в информации, распространенной в среду.

Резерват включает в себя современную дельту реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на юго-восточном побережье озера Балхаш. Современная дельта Или является последней сохранившейся крупной дельтой в Центральной Азии с высоким набором водно-болотных угодий, имеющих международное значение как места массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц, в том числе и глобально угрожаемых видов. Экосистемы резервата «Или-Балхаш» отличаются высоким биоразнообразием растительного и животного мира, и включают значительное количество краснокнижных, реликтовых и эндемичных видов.

«Регион отличается высокой плотностью населения, проживающего вокруг нового резервата, что несет определенную нагрузку на местные экосистемы. Вовлечение представителей местного населения в координационные советы помогут принимать совместные решения, которые позволят гармонично сосуществовать человеку и резервату, а также сохранить его биоразнообразие и экосистемы», — подчеркивается в сообщении.

Млекопитающие, обитающие в дельте Или, представлены 39 видами животных, из которых 3 вида внесены в Красную книгу Казахстана. Что касается птиц, достаточно отметить, что в Красную книгу Казахстана, включающей 56 видов птиц, внесено 33 вида обитающих здесь редких и исчезающих птиц, из них 19 видов являются гнездящимися, 11 – мигранты и 3 – залетные. Особенно важна эта территория в качестве места гнездования кудрявого и розового пеликанов, колпицы, савки, белоглазой чернети, орлана-белохвоста, а прилежащие пустыни – саксаульной сойки саджи, чернобрюхого рябка. Большое значение водно-болотные угодья имеют также в качестве мест линьки и остановок мигрирующих птиц.

«Флора высших растений на территории резервата представлена 427 видами из 241 рода и 68 семейств. В деле сохранения биоразнообразия любого региона или конкретного участка важнейшая роль принадлежит редким растениям. На обследованной территории отмечено 37 видов различных категорий редкости, что составляет около 9% от общего числа флоры», — заключается в сообщении.

Напомним, в рамках реализации программы возвращения тигров в исторический ареал обитания в Казахстане подписан меморандум между министерством сельского хозяйства РК и всемирным фондом дикой природы.