Астана. 4 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил все регионы Казахстана, принимающие участие в подготовке к празднованию 20-летия Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас все регионы Казахстана принимают участие в подготовке (к празднованию 20-летия Астаны – КазТАГ), что-то подарить хотят городу: кто-то сквер, кто-то новую улицу, кто-то школу, кто-то детский сад – им большое спасибо, потому что это столица нашей Родины, столица всех казахстанцев. И, чтобы в столице были места, напоминающие каждый регион, если вы видите, и улицы тоже мы называем, не забывая наши регионы – это правильно. Тем более, сюда съехались сейчас со всего Казахстана», — сказал Глава государства.

Напомним, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным советом РК 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.