Филиал российской туркомпании заявил об аннулировании путевок в Казахстане

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Филиал российской туристической компании «Натали турс» заявил об аннулировании путевок, сообщается на сайте компании.

«Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля по 30 сентября включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня после совещания с руководителями крупных сетевых объединений», — говорится в сообщении в четверг.

Также в компании объяснили, что инцидент произошел в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами.

«Вынуждены проинформировать, что компания ООО Панорама Тур не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время», — добавили в туркомпании.

«Натали Турс» – туроператорская компания, специализирующаяся на массовом отдыхе. Центральный офис компании находится в Москве, представительства «Натали Турс» работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Хабаровске, а также в странах СНГ.