Для привлечения международных участников МФЦА созданы беспрецедентные условия – Назарбаев

Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Для привлечения международных участников МФЦА созданы беспрецедентные условия, сообщил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на открытии международного финансового центра.

«Для привлечения международных участников МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов в постсоветском пространстве. Его правовой статус закреплен Конституционным законом, а официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет. Упрощены валютные, визовые и трудовые режимы», — сказал Н.Назарбаев в ходе торжественного открытия МФЦА.

По его словам, это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Независимый суд, международный Арбитражный центр гарантирует справедливость, защиту прав сторон, подчеркнул глава государства.

«Судьями МФЦА мною назначены 9 авторитетных судей из Англии и Уэльса. Их возглавляет господин Лорд Вульф — бывший верховный судья Англии. В Арбитражный центр приглашены 23 международных арбитра», — добавил Н.Назарбаев.