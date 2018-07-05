Наличие при себе страхового полиса с 2019 г. может стать необязательным для водителей в Казахстане

Астана. 5 июля. КазТАГ – Наличие при себе страхового полиса с 2019 года может стать необязательным для водителей в Казахстане, сообщается в проекте постановления кабмина «О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года №1196 «Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».

«В правилах дорожного движения, утвержденных указанным постановлением, абзац пятый пп. 1) п. 1 раздела «2. Общие обязанности водителей» исключить. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года», — говорится в представленном в четверг министерством внутренних дел РК документе.

Абзац, о исключении которого идет речь, гласит, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе «в установленных законодательством Республики Казахстан случаях страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами».

«Основание (внесения поправки – КазТАГ) – приведение в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» в части внедрения страхового полиса в электронной форме», — пояснил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 19 июля.