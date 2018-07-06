Астана. 6 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, +31+33.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +29+31.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, +30+35, +20+25 и +28+33 соответственно; местами в Северо-Казахстанской области возможны туманы, в Костанайской — град. На территории Павлодарской области осадков не ожидается, +25+30.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях сохраняется погода без осадков, +28+33 и +27+32.

В Алматинской области — без осадков, +29+34. В Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях синоптики также обещают ясную погоду без осадков, +32+37, +33+38 и +38+43 соответственно; местами в Жамбылской и Кызылординской областях возможно усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской области — без осадков, +35+40. В Атырауской области местами кратковременные дожди, грозы, +33+38. В Западно-Казахстанской области днем осадков не ожидается, +30+35. В Актюбинской области местами небольшие дожди, возможны грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +30+35.

В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В период 6-9 июля на реках юга и юго-востока ожидаются колебания уровней воды. На р. Ертис в пределах ГП Абылайкит в связи с повышенными сбросами из Усть-Каменогорского вдхр. возможны дальнейшие подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.