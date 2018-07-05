Алматы. 5 июля. КазТАГ – О новом случае отравления людей химоружием «Новичок» заявили британские полицейские, сообщает «Коммерсант».

«Два человека, найденные без сознания в Эймсбери, были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», — заявил в четверг глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Базу.

Он отметил, что об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были проведены в Портон-Дауне.

«В г. Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, были найдены без сознания сорокалетние мужчина и женщина, имена которых пока не называются. Сначала полицейские думали, что причиной их отравления стали наркотики, однако до проведения исследований ни одна версия не могла считаться основной», — говорится в сообщении.

Напомним, боевое отравляющее вещество «Новичок», по мнению британских властей, было применено 4 марта против бывшего полковника главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, которые были найдены без сознания в Солсбери. Всего в том инциденте пострадали 5 человек. Официальный Лондон обвиняет в произошедшем Россию.