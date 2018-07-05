Президент Европарламента подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро

Киев. 5 июля. КазТАГ – Айжан Бильченко. Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском союзе (ЕС) и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.

«Решение ЕП и Совета относительно предоставления макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!», — написал М.Точицкий в Twitter в четверг.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Добавим, что ранее Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро.