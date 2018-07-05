Полиции и спецслужбам РК могут разрешить запрещать выдачу пенсий и зарплат, если они могут пойти на финансирование терроризма

Астана. 5 июля. КазТАГ – Полиции и спецслужбам Казахстана могут разрешить запрещать выдачу пенсий и зарплат лицам, заподозренным в финансировании терроризма, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«Проектом закона предлагается предусмотреть возможность приостанавливать правоохранительными и специальными государственными органами операции по получению заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в случае, если у них будут основания полагать, что данные операции направлены на финансирование терроризма», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В МФ РК пояснили, что сейчас решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом в виде заработной платы (прожиточный минимум в течении месяца) принимает уполномоченный орган по финансовому мониторингу, а по выплате пенсий, стипендий, пособий, иных социальных выплат принимается субъектом финансового мониторинга самостоятельно. Сейчас, по данным ведомства, законодательством не предусмотрен отказ в проведении вышеуказанных операций лицам, как включенным в перечень, так и не включенным, в случае если у правоохранительных и специальных государственных органов имеются основания полагать, что данные операции направлены на финансирование терроризма.

«Например, лицо находится в розыске по подозрению совершения террористического преступления, и при этом имеет право на пенсию, пособие или иную социальную выплату, которую получают его родственники и в дальнейшем передают средства лицам для осуществления террористической деятельности. Само же лицо может, например, находиться в Сирии. Приостановление таких операций позволит лишить лиц возможности получать финансовую поддержку от государства для ее использования в террористических целях и поддержки терроризма», — говорится в документе.

Вместе с тем, разработчики документа предлагают внести поправки, направленные на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

«Согласно действующего законодательства лица, включенные в перечень не могут осуществлять операции с деньгами и (или) иным имуществом за исключением операций, полученных в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РК, а также производить уплату налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов», — уточнили в МФ РК.

По данным минфина, в настоящее время лица, включенные в перечень, не могут осуществлять операции, связанные с погашением по кредиту (ипотеке, лизингу, ломбардным займам) полученному до включения их в перечень, а также операции, связанные с обязательным социальным медицинским страхованием и страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, пенсионными взносами, социальными отчислениями, оплатой коммунальных платежей, в связи с тем, что субъекты финансового мониторинга принимают меры по замораживанию.

«В этой связи, проектом закона предлагается разрешить лицам, включенным в Перечень, совершать вышеуказанные операции», — сказано в документе.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане намерены ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма. В МФ РК считают, что усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Также сообщалось, что в соответствии с законопроектом в Казахстане предлагают немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка совета безопасности ООН для нераспространения оружия массового уничтожения. Кроме того, в концепции сказано, что в отношении высокопоставленных чиновников Казахстана и их родных предлагается принимать меры финансового мониторинга.

Вместе с тем, в рамках борьбы с терроризмом в стране могут усилить контроль над ломбардами, риелторами и кредитными товариществами. Еще одним нововведением может стать создание в Казахстане фонда конфискованного имущества.

Также концепцией предусмотрена выработка наиболее оптимальных требований к антитеррористической защите объектов, уязвимых в террористическом отношении, и сокращения финансовых издержек государства и частного сектора. Говоря о предложенном новшестве, в минфине уточнили, что по информации генеральной прокуратуры РК, минимальная сумма, требуемая на приведение всех объектов уязвимых в террористическом отношении к установленным базовым требованиям, потребует затрат около Т70 млрд.