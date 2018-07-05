Поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности вузов подписал Назарбаев

Астана. 5 июля. КазТАГ – Поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности вузов подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», направленный на совершенствование системы высшего и послевузовского образования», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, поправки были приняты парламентом Казахстана 28 июня. Законопроектом внесены изменения и дополнения в Трудовой кодекс и три закона («Об образовании», «О науке» и «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности») в части расширения компетенции высших учебных заведений по реализации ими академической, управленческой и финансовой политики, направленные на повышение соцответственности вузов за результаты своей деятельности, качество подготовки специалистов, формирование современного мировоззрения подрастающего поколения.