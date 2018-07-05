Поведение некоторых артистов Казахстана неэтично, а профессионализм оставляет желать лучшего

Астана. 5 июля. КазТАГ — Поведение некоторых казахстанских артистов неэтично, а профессионализм оставляет желать лучшего, сообщается в концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

«Несмотря на проводимую положительную работу, качество на сегодняшний день поведение некоторых эстрадных исполнителей не соответствует этическим нормам, нормам поведения на сцене, профессиональное мастерство – оставляет желать лучшего. Наряду с высокохудожественными музыкальными произведениями, очень часто в концертных, теле- и радиопрограммах звучат бессодержательные и с художественной точки зрения слабые музыкальные произведения», — говорится в представленной в четверг министерством культуры и спорта РК концепции.

По мнению разработчиков документа, «данные музыкальные произведения не соответствуют национальному менталитету, ценностям и обычаям казахского народа, негативно воздействуют на зрителя, а в иных случаях оскорбляют его чувства».

«Допускается выход в эфир видеоклипов, не соответствующих духовным и культурным ценностям, оказывающих отрицательное влияние на нравственное воспитание подрастающего поколения. Кроме того, в казахстанском обществе в последнее время возникают серьезные дискуссии вокруг сегодняшнего состояния отечественной эстрады. Все чаще от общества поступают обращения касательно контента телевидения, качества исполняемых произведений, использования фонограмм, сценического образа и поведения казахстанских артистов. Так, скандальные инциденты с участием известных артистов, все чаще вызывает большой общественный резонанс и шквал отрицательных комментариев в социальных сетях», — заявили в МКС РК.

Также, по словам авторов концепции, «актуальным является вопрос использования артистами фонограмм». Разработчики указывают на то, что «сегодня ввиду стремительного развития технических возможностей обработки звука порой невозможно распознать истинное искусство от продукта технического прогресса».

«Таким образом, учитывая, что сегодня эстрада играет очень большую роль в жизни общества как наиболее близкий к народу вид искусства, у казахстанцев искажается представление о том, каким должно быть настоящее искусство. Вся эта ситуация воспринимается обществом, как бездействие со стороны государства в том числе уполномоченных органов. В этой связи, система организации и проведения концертной деятельности требует совершенствования и упорядочения», — считают в минкультуры и спорта РК.

В ведомстве отметили, что существует ряд проблем, возникающих в процессе реализации соответствующих нормативных документов и требующих своего разрешения. Фактически на постоянной основе допускается нарушение прав потребителя при организации концертно-зрелищных мероприятий.

«Для решения вышеназванных вопросов и предупреждения социального напряжения среди населения законопроектом предлагается внедрение разрешительной системы на ведение концертной деятельности в области эстрадной вокальной музыки в РК (разрешение второй категории – удостоверение на ведение концертной деятельности в области эстрадной вокальной музыки), что позволит систематизировать концертную деятельность, повысить уровень исполнителей и качество репертуара, урегулировать вопрос по использованию фонограмм», — сказано в концепции.

В МКС РК уверены, что внедрение такой разрешительной системы, в свою очередь, «будет способствовать систематизации и исполнению налоговых обязательств субъектов концертной деятельности, а значит поступлению дополнительных средств в государственный бюджет в виде налогов».

«В этой связи, полагаем необходимым в рамках данного законопроекта определить ставки сборов за выдачу разрешительного документа на ведение концертной деятельности в области эстрадной вокальной музыки. Также, будет предусмотрено введение административной ответственности за незаконное ведение концертной деятельности на территории РК без удостоверения на ведение концертной деятельности в области эстрадной вокальной музыки», — говорится в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что концепцией предусмотрено законодательное закрепление порядка формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки в рамках реализации задач по переходу к цифровой экономике и улучшения жизни населения за счет цифровых технологий.