Товарооборот между Казахстаном и Татарстаном будет наращен до 1 млрд. долл. США

5 июля 2018г., г.Астана

С 3 по 5 июля 2018 года состоялся рабочий визит Президента Татарстана Рустама Минниханова в Казахстан.

В рамках рабочего визита проведен бизнес-форум с участием свыше 200 представителей деловых кругов РК и РТ.

Выступивший на бизнес — форуме Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин, акцентировал внимание на потенциальных возможностях роста товарооборота до

1 миллиарда долларов США.

«Такую задачу поставил Глава государства в ходе недавнего визита в Татарстан в июне текущего года», — подчеркнул А.Мамин.

В 2017 году торговый оборот между Казахстаном и Татарстаном составил около 700 млн. долл. США с динамичным ростом в 1,7 раза (в 2016 году – 425,3 млн. долл. США).

На форуме обсуждены перспективы сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, оборонной промышленности, транспорт, инноваций.

По итогам бизнес – форума, стороны договорились разработать Дорожную карту по реализации совместных проектов.

Кроме того, заключены документы о сотрудничестве между Академией госуправления при Президенте РК и Казанским федеральным университетом, Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Татарстан, Международным технопарком ИТ стартапов «Astana Hub» и Технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ТОО «Семипалатинский автосборочный завод» и ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК».

Во время рабочего визита в Астану, Президент Татарстана принял участие в открытии Международного финансового центра «Астана» и Саммита исламских финансовых организаций.

Пресс-служба Премьер-Министра РК