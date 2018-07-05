Товарооборот между Казахстаном и Татарстаном будет наращен до 1 млрд. долл. США

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5 июля 2018г., г.Астана                                                                                          

С 3 по 5 июля 2018 года состоялся рабочий визит Президента Татарстана Рустама  Минниханова в Казахстан.

В рамках рабочего визита проведен бизнес-форум с участием свыше 200 представителей деловых кругов РК и РТ.

Выступивший на бизнес — форуме  Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар  Мамин, акцентировал внимание на потенциальных возможностях роста товарооборота до
1 миллиарда долларов США.

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«Такую задачу поставил Глава государства в ходе недавнего визита в Татарстан в  июне текущего года», — подчеркнул А.Мамин.

В 2017 году торговый оборот между Казахстаном и Татарстаном составил около 700 млн. долл. США с динамичным ростом в 1,7 раза (в 2016 году – 425,3 млн. долл. США).

На форуме обсуждены перспективы сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, оборонной промышленности, транспорт,  инноваций.

По итогам  бизнес – форума, стороны договорились разработать  Дорожную карту по реализации совместных проектов.

Кроме того, заключены документы о сотрудничестве между Академией госуправления при Президенте РК и Казанским федеральным университетом, Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой  Татарстан, Международным технопарком ИТ стартапов «Astana Hub» и Технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ТОО «Семипалатинский автосборочный завод» и ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК».

Во время рабочего визита в Астану, Президент Татарстана принял участие в открытии Международного финансового центра «Астана» и  Саммита исламских финансовых организаций.

Пресс-служба Премьер-Министра РК

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