Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 20-летия Астаны, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

«Ш. Мирзиеев по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 5-6 июля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию Астаны», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, программой пребывания Ш. Мирзиеева в Казахстане предусмотрено также проведение двусторонних встреч.

Напомним, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным советом РК 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.