Согласование действий по новым видам преступления в сфере информационных технологий обсудят министры внутренних дел СНГ в Баку

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Алматы. 5 июля. КазТАГ — С 19 по 21 июля в Баку пройдет очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД), сообщается на сайте исполкома СНГ.

«На форуме планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (полиции) государств-участников СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе вопросы: обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствования механизма согласованных действий органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий; наделения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя статусом базовой организации государств – участников СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий; ежегодного проведения под эгидой СМВД международных научно-практических конференций.

Кроме того, Совет рассмотрит ход разработки проектов документов, регламентирующих порядок: межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в другое; проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ.

В рамках форума также запланировано подписание протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.

От игры невозможно отказаться От игры невозможно отказаться
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Отмечается, что до настоящего времени подобные документы подписывались исключительно на заседании совета глав правительств государств – участников СНГ, и впервые право подписи от имени правительств своих стран делегировано главам МВД (полиции).

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