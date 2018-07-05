Трамп заявил о скором создании военно-космических сил США

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп заявил, что национальные военно-космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны могут быть сформированы в скором времени, сообщает «Коммерсант».

«У нас скоро могут появиться космические силы. Все относятся к этому с очень большим энтузиазмом», — сказал Д. Трамп в ходе выступления перед военнослужащими и членами их семей в День независимости США.

Как отмечается, американский лидер распорядился сформировать национальные военно-космические силы еще 18 июня.

«Белый дом пообещал работать над созданием новой вместе с Пентагоном», — резюмируется в сообщении.