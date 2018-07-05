Фрилансеров обязали делать отчисления в ЕНПФ

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, теперь должны делать взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), сообщает Uchet.kz.

Согласно информации сайта, соответствующая норма была внесена в закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

«Поменялась ст. 25 закона «Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов». Согласно п. 4 ст. 25, для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, ИП, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от МЗП и не выше 10% 5-кратного МЗП», — указывается в информации.

При этом сообщается, что при первом нарушении фрилансерам грозит предупреждение, при втором – штраф в размере 10% от суммы не перечисленных пенсионных взносов.

По информации сайта, изменения вступают в силу с 14 июля 2018 года.

Напомним, что до этого, фрилансеры были освобождены от обязанности делать обязательные отчисления в ЕНПФ.

1 МЗП = Т28 284