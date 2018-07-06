800 призывников пополнят ряды Нацгвардии в Астане

Астана. 6 июля. КазТАГ — Национальную гвардию пополнят 800 новобранцев 7 июля в Астане, сообщила пресс-служба ведомства.

«В оперативной бригаде Национальной гвардии примут присягу около 800 солдат, призванных из 14 областей нашей страны. 7 июля 2018 года на базе военного городка состоится торжественное приведение молодого пополнения к военной присяге. Вновь прибывшие воины дадут клятву перед своими командирами и родными верно служить родине»,- говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что торжественное принятие военной присяги состоится с участием главного командования Национальной гвардии, руководителей взаимодействующих органов,государственных ведомств, силовых структур, представителей акимата г. Астана, партии «Нур Отан», духовенства, ветеранов, а также родителей и родственников молодых воинов.

Также в сообщении уточняется, что новобранцы, призванные 40 дней назад для прохождения срочной службы в воинскую часть 5573, успешно прошли курс молодого бойца. Теперь они совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут обеспечивать охрану общественного порядка, оберегать спокойствие жителей и гостей столицы. Личный состав воинской части также привлекают в период массовых беспорядков, при возникновении чрезвычайных (паводковых и других природно-техногенных) и кризисных ситуации для оказания помощи населению, устранения последствии и ликвидации конфликтов.