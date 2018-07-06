Глава Турции Эрдоган поздравил Назарбаева с днем рождения

Астана. 6 июля. КазТАГ — Телефонный разговор состоялся у президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы Р.Эрдоган поздравил Н.Назарбаева с днем рождения и 20-летием столицы Казахстана – Астаны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Турецкий лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.