Китай ввел ответные пошлины на сумму $34 млрд на товары из США

Новости 89 0

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Китай ввел ответные пошлины на сумму $34 млрд на товары из США, сообщает ТАСС.

«По данным таможенной и пограничной службы США, Соединенные Штаты 6 июля в 00.01 по местному времени ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%. Их общая стоимость составляет $34 млрд. В качестве ответной меры Китай одновременно ввел пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США», — заявили в пятницу в главном таможенном управлении КНР.

Напомним, ранее в министерстве коммерции КНР заявили, что, введя пошлины, Вашингтон развязал против Пекина крупнейшую в истории экономических отношений торговую войну. Также введенные пошлины в минкоммерции Китая назвали «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе».

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией».

Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции.

Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла
3205

19 июня Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые США введут дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции. В общей сложности Вашингтон намерен довести размер пошлин на китайскую продукцию до $450 млрд, а Китай в ответ планирует ввести 25% пошлины на $50 млрд, охватывающие 545 наименований американской продукции.

Похожие материалы:

  1. Китай заявил о развязывании Вашингтоном крупнейшей в истории торговой войны против Пекина
  2. Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
  3. ЕС утвердил ответные меры на пошлины США
  4. США введут пошлины на ввозимые из Китая товары 6 июля
  5. Трамп пригрозил обложить пошлинами товары из Китая еще на $200 млрд

Новости партнеров

Загрузка...