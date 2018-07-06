Алматы. 6 июля. КазТАГ – Китай ввел ответные пошлины на сумму $34 млрд на товары из США, сообщает ТАСС.

«По данным таможенной и пограничной службы США, Соединенные Штаты 6 июля в 00.01 по местному времени ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%. Их общая стоимость составляет $34 млрд. В качестве ответной меры Китай одновременно ввел пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США», — заявили в пятницу в главном таможенном управлении КНР.

Напомним, ранее в министерстве коммерции КНР заявили, что, введя пошлины, Вашингтон развязал против Пекина крупнейшую в истории экономических отношений торговую войну. Также введенные пошлины в минкоммерции Китая назвали «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе».

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией».

Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции.

19 июня Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые США введут дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции. В общей сложности Вашингтон намерен довести размер пошлин на китайскую продукцию до $450 млрд, а Китай в ответ планирует ввести 25% пошлины на $50 млрд, охватывающие 545 наименований американской продукции.