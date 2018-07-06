Выставку цифровизации посетил Назарбаев в Астане вместе с главами государств Центральной Азии

Астана. 6 июля. КазТАГ – Выставку цифровизации посетил президент РК Нурсултан Назарбаев в Астане вместе с главами государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Н. Назарбаев совместно с президентами Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)», — сообщили в пятницу в Акорде.

Как отметил президент РК, одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий.

«Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В ее деятельности уже принимают участие американская биржа Nasdaq и Шанхайская фондовая биржа», — сказал Н. Назарбаев.

Сообщается, что в ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане.

«В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты», — говорится в сообщении.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал главам государств Центральной Азии об основных принципах деятельности и возможностях Центра, которые открываются для финансовых систем региона, а также пригласил предпринимателей стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, принять активное участие в работе МФЦА.

«Также на презентации выступили председатель суда МФЦА Лорд Гарри Кеннет Вульф и управляющий директор, куратор бюро непрерывного профессионального развития МФЦА Ернур Рысмагамбетов», — добавили в Акорде.