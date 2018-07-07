Представители Китая и 16 стран Европы обсуждают в Софии экономическое сотрудничество

Алматы. 7 июля. КазТАГ — Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян и лидеры 16 государств Центральной и Восточной Европы, с которыми Китай намерен развивать торгово-экономические отношения, обсуждают в Софии перспективы углубления сотрудничества на саммите формата «16+1», сообщает ТАСС.

«В состав китайской делегации включены более 500 бизнесменов, представители 14 государственных агентств, администраций городов, научных институтов. На рассмотрение китайским коллегам представлены возможности строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии, строительство тоннелей и магистралей в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории государств Западных Балкан и другие проекты», — говорится в сообщении.

В седьмом саммите формата «16+1» стран Центральной и Восточной Европы и Китая принимают участие государственные и правительственные руководители КНР, Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Македонии, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Венгрии, Хорватии, Черногории и Чехии. Среди тем, предложенных для обсуждения, экономическое сотрудничество в области высоких технологии, инвестиций, индустриального партнерства, создание совместных предприятий, развитие инфраструктуры, сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма.

«Китай и страны Центральной и Восточной Европы могут многое предложить друг другу, помочь и в экономике, и других сферах. Мы приветствуем сильную развивающуюся Европу и сильное евро. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет улучшить развитие государств и интеграции в ЕС тех стран, которые не являются ее членами. Нам есть, чем помочь друг другу», — заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

Саммит будет сопровождаться представительным бизнес-форумом с участием более 1 тыс. человек. Итоги саммита на совместной пресс-конференции подведут Бойко Борисов и Ли Кэцян.