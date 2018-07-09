Количество жертв ливней в Японии превысило 100 человек

Алматы. 9 июля. КазТАГ — Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек, сообщает ТАСС.

«По последним данным, по крайней мере 103 человека погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство Kyodo в понедельник.

Отмечается, что рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

«Из-за сложившейся ситуации наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений», — поясняется в сообщении.

Напомним, сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.