Россия разрабатывает новый самолет-«глушитель» спутников

Алматы. 9 июля. КазТАГ — Новый самолет-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники, разрабатывается в России, сообщает «Коммерсант».

«По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, самолет получит новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей — наземных, воздушных и морских. Кроме того, он сможет выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле. Уже готов эскизный проект самолета», — говорится в информации, опубликованной в понедельник.

Сейчас на вооружение в Воздушно-космические силы поступают самолеты-постановщики помех Ил-22ПП «Порубщик». Эта серия будет небольшой, поскольку в РФ осталось всего около десяти Ил-22 и сегодня они невоспроизводимы. Новый самолет-постановщик помех может быть создан на базе Ту-214 или Ил-76.