Алматы. 10 июля. КазТАГ – Акимат Туркестанской области переедет из Шымкента в новый областной центр в августе, сообщает пресс-служба акима региона.

«Переезд акимата области намечается в августе. В июле-августе будут подготовлены здания для госучреждений и аппарата маслихата», — сообщил во вторник аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев на сессии маслихата региона.

Глава области призвал депутатов облмаслихата активно включиться в процесс переезда учреждений в Туркестан.

«На прошлой неделе Правительство приняло наше предложение об утверждении границ новых районов, и сегодня мы принимаем соответствующее решение на сессии маслихата. В этом направлений проведена соответствующая работа. Территория Сарыагашского района теперь составляет 417 тыс. га, а нового Келесского – 345 тыс. га. Территория Жетысайского района – 104,6 тыс. га, Мактааральского – 80,76 тыс. га. В связи с этим акимам района поручаю взять в руки соответствующую организационную работу по разделению территории», — добавил аким.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.