Инфраструктуру льготного кредитования в обход банковского финансирования предложили создать в Казахстане

Астана. 10 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Инфраструктуру льготного кредитования в обход банковского финансирования предлагается создать в Казахстане, сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Предлагается создать альтернативную инфраструктуру льготного кредитования в регионах в обход банковскому финансированию. По уже имеющемуся опыту, необходимо создать в регионах микрофинансовые организации с участием НПП «Атамекен». Данный подход позволит оперативно доводить средства в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства до конечных заемщиков», — сообщил Т. Сулейменов на заседании в правительстве во вторник.

Он добавил, что действующая система финансирования АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (НУХ) не позволяет фонду развития предпринимательства «Даму» (ФРП) концентрировать средства свыше Т20 млрд в одном банке, поэтому предлагается НУХ при оценке лимита не учитывать средства, размещаемые в рамках программы.

«Данное ограничение не позволяет финансировать некоторые банки, проявившие активный интерес в программе. В этой связи, учитывая, что инструменты программы направлены на обеспечение занятости населения, предлагаем «Байтерек» при оценке лимита не учитывать средства, размещаемые в рамках программы», — сказал министр.

В целом, по его данным, общий портфель микрокредитования в городах с учетом средств 2017 года составляет Т24,3 млрд, из которых средства 2017 года – Т11,2 млрд и средства 2018 года – Т12,4 млрд.

«По состоянию на 1 января 2018 года участниками программы произведено продукции на сумму Т7,6 млрд и выплачено налогов в бюджет в размере Т291 млн. Ожидаем значительное увеличение показателя эффективности после оценки налоговой отчетности бизнеса по итогам первого полугодия 2018 года, то есть после полного цикла», — добавил Т. Сулейменов.

По состоянию на 1 июля, согласно данным миннацэкономики, за счет средств 2018 года профинансировано и одобрено 226 проектов на сумму Т2,6 млрд, на рассмотрении находятся 249 проектов проекты на сумму Т3,4 млрд.