Алматы. 10 июля. КазТАГ — Более 344 тонн продукции вернула Россия в Казахстан и Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 3 по 7 июля должностными лицами управления Россельхознадзора по Оренбургской области на основании информации, полученной от сотрудников ПУ ФСБ России по Оренбургской области, на российско-казахстанском участке госграницы РФ на автодорогах по направлению к 3 пунктам пропуска МАПП «Маштаково» Первомайского района, ДАПП «Светлый» Светлинского района и МАПП «Сагарчин» Акбулакского района пресечены 17 попыток незаконного ввоза на территорию РФ более 344 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Продукция ввозилась на территорию РФ из Казахстана и Кыргызстана и направлялась для реализации в Москву, Самару, Екатеринбург и Челябинск», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, всего было задержано 238,3 тонн растениеводческой продукции казахстанского происхождения (арбузы, свекла, персики, абрикосы, нектарины, сливы, дыни, картофель), 22 тонны орехов фисташки в скорлупе, происхождением из Ирана, а также 83,9 тонн плодоовощной продукции (лук репчатый, персики, абрикосы, нектарины и сливы) кыргызского происхождения.

«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что были нарушены п.п 1, 2 и 3 п. 3.7 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС» №318 от 18.06.2010 г. и ч. 6 ст. 22 федерального закона от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений», а именно: отсутствие фитосанитарных сертификатов; сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах; недействительные фитосанитарные сертификаты», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что продукция, ввозимая с нарушением действующего законодательства, должна быть возвращена или уничтожена.

«Собственниками продукции было принято решение о возврате автотранспортных средств с продукцией под контролем должностных лиц управления и ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области. По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ», — резюмируется в сообщении.