Алматы. 10 июля. КазТАГ – Бельгия выступила против давления США на союзников по НАТО, сообщают «Известия».

«Безопасность завтра-послезавтра предполагает поддержание альянса между Европой и США, но не альянса, в котором США стали бы диктовать Европе образ действий», — заявил во вторник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 и 12 июля в Брюсселе.

Он отметил, что ждет от президента США Дональда Трампа «поддержки единства ради безопасности».

«Говоря о том, будет ли правительство Бельгии следовать требованиям США соблюдать обязательства по увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП, бельгийский премьер отметил, что страны возродили стратегию инвестирования, и согласился, что в целях сохранения стабильности в Европе необходимо инвестировать в оборону», — говорится в сообщении.