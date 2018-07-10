КНР выделит $90 млн экономической помощи Сирии, Ливану, Иордании и Йемену

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Правительство Китая выделит Иордании, Йемену, Ливану и Сирии 600 млн юаней ($90,6 млн) на гуманитарные проекты и программы по восстановлению экономики, сообщает ТАСС.

«Мы предоставим народам Сирии, Йемена, Иордании и Ливана помощь в размере 600 млн юаней для гуманитарных целей и осуществления восстановительных процессов», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По его словам, Пекин также намерен начать консультации со странами Ближнего Востока и Северной Африки для реализации проектов стоимостью 1 млрд юаней ($151 млн). С.Цзиньпин добавил, что Китай поддерживает усилия палестинской администрации, направленные на стимулирование развития экономики.

Страна также направит $20 млрд на выдачу кредитов для развития коммерческих проектов в арабских и других странах, нуждающихся в восстановлении экономики VIII Форум китайско-арабского сотрудничества открылся 10 июля в Пекине. В нем принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач этого мероприятия — усиление торгово-экономического сотрудничества между регионами в рамках китайской правительственной инициативы «Один пояс, один путь».