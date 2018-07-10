Алматы. 10 июля. КазТАГ — Во Франции зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту, сообщает федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор).

«По сообщению Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) от 21 июня, в стране зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту (Usutu virus). Больной (мужчина 30 лет) помещен в клинику Inserm с поражением лицевого нерва, где был поставлен диагноз и начато лечение», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, вирус передается комарами (Culex) от больных птиц и поражает нервную систему. Впервые вирус был выделен в Африке в 1959 году у животных. В большинстве случаев он поражает воробьев, черных дроздов и малиновок, а также перелетных птиц. С 1996 года спорадические случаи гибели птиц от этого вируса регистрировалась в разные годы в Италии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Германии, Австрии, Голландии и Франции.

«Случай заражения человека этим вирусом во Франции зарегистрирован впервые, однако статистика свидетельствует что с 2016 года в Италии было зарегистрировано 10 случаев, а в Хорватии 3 случая заражения человека вирусом Усуту. До настоящего времени не зарегистрирован ни один случай передачи этого вируса от человека к человеку», — резюмируется в сообщении.