Количество жертв ливней в Японии превысило 140 человек

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Число жертв проливных ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более чем 70 человек не установлено, пишет ТАСС.

«К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи – КазТАГ). Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио во вторник.

По его словам, правительство уже выделило порядка 7,2 млрд иен ($64,8 млн) в качестве помощи для ликвидации последствий удара стихии в пострадавших районах.

Также он отметил, что в работах участвуют 75 тыс. человек, включая полицейских и бойцов японских сил самообороны.

Напомним, мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна «Прапирун». В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тыс. мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.