С начала года на треть снизилось число задержанных в Казахстане

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Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. С начала года на треть снизилось число задержанных в Казахстане, сообщил генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров.

«С внедрением новых институтов перестроена деятельность всей правоохранительной системы. Есть результаты этой работы. На треть снизилось число задержанных — с 8,4 тыс. до 5,8 тыс., и арестованных — с 6,8 тыс. до 4,8 тыс.», — сказал К.Кожамжаров на коллегии в генпрокуратуре РК по итогам первого полугодия во вторник.

По его словам из СИЗО освободили в 3,5 раза больше граждан в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщалось ранее, с начала года по протестам К.Кожамжарова Верховным судом изменены 269 приговоров. В результате оправданы 12 человек, из них трое провели в колониях от одного года до семи лет. При этом 223 осужденным смягчили наказание.

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