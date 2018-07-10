Нацбанк РК подписал соглашение о взаимодействии в сфере надзора с Центробанком Узбекистана

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Национальный банк РК (НБРК) подписал соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора с Центральным банком Узбекистана, говорится в сообщении финрегулятора.

«Соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, которое впервые в истории сотрудничества между двумя странами создаст правовую базу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Республики Узбекистан, что в свою очередь способствует укреплению двухстороннего банковского сотрудничества», — указывается в информации Нацбанка РК, распространенной во вторник.

При этом подчеркивается, что, в частности казахстанским банкам предоставляется возможность на создание или приобретение трансграничного учреждения на территории Узбекистана «в случае соответствия необходимым требованиям».

К ним, по информации финрегулятора, относятся наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн евро в эквиваленте тенге для родительского банка и в размере 100 млрд узбекских сумов для трансграничного учреждения, а также – наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standart&Poor’s или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных Fitch Ratings, Moody’s.

«Согласно соглашению, Казахстан и Узбекистан в соответствии с национальными законодательствами будут осуществлять сотрудничество в форме обмена информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор двух государств, а также по вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора, в той мере, в которой это разрешено национальным законодательством», — отмечается в сообщении.