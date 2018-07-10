Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. С учетом новых технологий место преступления в Казахстане можно будет определить с точностью до сантиметра, сообщил глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Кайрат Жакипбаев.

«Мы планируем реализацию нового модуля «карты правонарушений». Внутри этого модуля планируем «умное патрулирование», усовершенствование «карт правонарушений», интеграцию камер «Е-очевидец». В чем суть? Будет создан модуль для определения маршрута патрулирования полицейских, который сможет подсказывать зону риска совершения преступления, времени и прочих факторов. Важно получить детализированную информацию о более точном месте и времени совершения преступления для фиксации в системе «карты правонарушений», — сказал К.Жакипбаев на коллегии в генпрокуратуре РК во вторник.

По его словам, сегодня на «карте правонарушений» видно, что сведения о преступлениях сгруппированы в одном месте, образовывая так называемые «кучи». Это происходит потому, что следователь при осмотре места преступления привязывается к адресу ближайшего дома, хотя преступление произошло где-то рядом.

«Допустим, карманные кражи совершались возле «Поющего фонтана», а карта «привязала» их к ЖК «Нурсая». Однако с учетом новых технологий, следователю надо будет зайти на «карту правонарушений» и просто нажать точное место, и новые технологии позволят отметить точку совершения правонарушения с точностью до сантиметра. Соответственно, это все приведет к более правильному планированию безопасности в городе», — уточнил К.Жакипбаев.