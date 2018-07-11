«Казахстанский Давос» предлагают организовать в Бурабае

Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Международный финансовый форум по аналогии со швейцарским Давосом можно организовать внутри курортной зоны Бурабай, заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«В мировой практике есть сложившийся тренд проводить крупные финансовые форумы и международные мероприятия не в столицах, а в прилегающих курортных городах. В этой связи по вашему поручению мы приступили к работам по строительству Конгресс центра Бурабай, по аналогии лучшего опыта в мире, как Давос в Швейцарии, Боао в Китае и Валдай в России», — сказал в среду А. Мухамедиулы президенту РК Нурсултану Назарбаеву в ходе презентации лыжной базы в Бурабае.

Ранее министр культуры и спорта также рассказал, что за счет своей уникальной природы курорт Бурабай может с легкостью стать выгодной площадкой для зарубежных кинопродюсеров.