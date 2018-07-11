Пять наиболее чувствительных проблем внутреннего рынка ЕАЭС обсудят вице-премьеры на совете ЕЭК

Алматы. 11 июля. КазТАГ — Пять наиболее чувствительных проблем внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вице-премьеры на совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Наиболее чувствительные препятствия во взаимной торговле между государствами ЕАЭС, а также мероприятия по их устранению обсудили на пятом заседании консультативного комитета по функционированию внутренних рынков. Среди такого рода препятствий – вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, доступа к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах, недопущения случаев применения минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС, взаимного признания системы ветеринарного контроля (надзора) во всех странах Союза, взимания обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, поставляемой из государств Союза. Эти препятствия и предложения по их устранению планируется рассмотреть на заседании совета ЕЭК 13 июля», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Формат предварительного обсуждения наиболее чувствительных для стран ЕАЭС вопросов на консультативном комитете по функционированию внутренних рынков был определен ранее на совещании с участием заместителей руководителей органов государственной власти стран-участниц, уполномоченных взаимодействовать с комиссией.

В качестве наиболее чувствительных препятствий, в частности, обозначены вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках в электронном формате. Стороны договорились о том, что необходимо реализовать процесс взаимного признания электронных цифровых подписей между теми странами Союза, которые к этому готовы уже сейчас. Это необходимо для обеспечения работы трансъевразийского рынка закупок в электронном формате. Участники заседания договорились до 1 сентября этого года утвердить план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей между странами Союза, что в свою очередь станет промежуточным этапом реализации общего плана по их взаимному признанию.

«Важным вопросом для государств-членов является доступ к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах. Основная доля рынка государственных закупок ЕАЭС приходится на Россию – свыше 90%. В 2017 году она составила 7 трлн рублей по 3 млн размещенным извещениям, что на 10,6% выше уровня 2016 года. За 6 месяцев 2018 года общая сумма государственных закупок по 1,6 млн размещенным извещениям достигла 3,9 трлн рублей», — уточняет пресс-служба.

Члены консультативного комитета рассмотрели чувствительный вопрос, касающийся применения Кыргызской Республикой минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС.

«На повестке дня стоял вопрос, связанный с сохранением ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Участники заседания также обсудили вопрос о подписании пакета соглашений по принципам ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, а также применение обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, ввозимой из государств Союза. Он взимается во всех государствах-членах, за исключением Армении», — заключается в сообщении.