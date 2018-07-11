Алматы. 11 июля. КазТАГ – Новый вид крупных динозавров открыли аргентинские палеонтологи, сообщает National Geographic.

«Группа аргентинских палеонтологов обнаружила кости очень крупного зауропода возрастом более 200 млн лет. Это позволяет «состарить» гигантских динозавров на 30 млн лет. Исследование проводили ученые из Национального университета Сан-Хуана. В их распоряжении были фрагменты ископаемого животного, найденного в геологической формации Balde de Leyes в центральной части страны. На основе анализа позвонков, части лопатки, костей передних и задних конечностей палеонтологи сделали вывод, что останки принадлежат неизвестному ранее зауроподу», — говорится в сообщении.

Новый вид назвали Ingentia prima: «огромный первый». По мнению ученых, он мог достигать 8-10 м в длину при массе 10 тонн.

«Он жил в конце триасового периода, примерно 210-205 млн лет назад, и уже тогда обладал анатомическими особенностями, которые впоследствии стали характерны для зауроподов. Это, в частности, необычно длинные передние конечности и шея, более толстые кости задних конечностей, а также появление воздушных полостей в позвонках. При этом «огромный первый» примерно в 3 раза превосходил по длине крупнейших динозавров, живших одновременно с ним», — уточнили ученые.

Как отмечается, ранее палеонтологи считали, что гигантизм у ящеров появился в юрский период, около 180 млн лет назад.

«Увеличение массы тела у травоядных животных ученые называют «эволюционным взрывом»: это позволяет «вегетарианцам» не бояться хищников и объясняет их успех на протяжении всей их эпохи», — сказано в сообщении.