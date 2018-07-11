Минэнерго США повысило прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2018 г.

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) повысило прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2018 году, сообщает «Коммерсант».

«EIA повысило прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2018 году с $71,06 до $71,8 за барр. Прогноз по средней цене нефти марки WTI повышен с $64,53 до $65,95 за барр.» — говорится в представленном в среду ежемесячном обзоре ведомства.

Вместе с тем, в EIA считают, что в 2019 году нефть марки Brent будет стоить $68,74 за барр., тогда как в июньском прогнозе ожидаемая цена нефти этой марки составляла $67,74 за барр.