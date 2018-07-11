Астана. 11 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в среду на западе, юге и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер северо-восточный 9-14 м/с, +27+29.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, +33+35.

В Акмолинской и Костанайской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град, температура воздуха днем +25+30. На территории Северо-Казахстанской области кратковременные дожди, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, утром местами туман, +25+30. В Павлодарской области – без осадков, +27+32.

В Карагандинской области местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, днем – усиление ветра 15-20 м/с, утром туман, +25+30. В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается, +28+33.

В Алматинской области местами небольшие дожди, грозы, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +32+37. Местами на территории Жамбылской области возможны небольшие дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +32+37. В Туркестанской области осадков не ожидается, +32+37. В Кызылординской области местами небольшие дожди, грозы, шквал, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +36+41.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – без осадков, +34+39, +34+39, +33+38 и +30+35 соответственно.

В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга и юго-востока ожидаются колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.