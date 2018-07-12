Алматы. 12 июля. КазТАГ – Над Антарктидой исчезла озоновая дыра, сообщает «Мир 24».

«Озоновая дыра над Антарктидой исчезла не позже осени прошлого года», — сообщили в четверг в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

По словам ученых, выводы основаны на показаниях аппарата Sentinel-5P, который фиксирует состояние атмосферы и отслеживает загрязняющие частицы в воздухе, которые разносятся с ветром на многие километры.

«Измерения количества диоксида азота показали, что крупные промышленные города и судоходство ухудшили экологическую обстановку в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Кроме того, больше количество окисей углерода переместилось из Индии в Китай. Озоновая дыра же полностью закрылась в течение 2017 года. Впрочем, это первичные данные. Возможно, со временем дыра в озоновом слое возникнет вновь», — отмечают эксперты.

Озоновая дыра над Антарктидой была обнаружена во второй половине 70-х годов XX века. С тех пор она разрасталась быстрыми темпами, что вынудило мировое сообщество совместно искать меры по устранению негативных последствий от ее влияния, а также искать способы по недопущению ее дальнейшего увеличения.