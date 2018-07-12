Казахстанским госслужащим с осени этого года могут разрешить использовать смартфоны на работе

Астана. 12 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Казахстанским госслужащим с осени этого года могут разрешить проносить с собой и использовать смартфоны на рабочем месте, сообщила ректор академии государственного управления при президенте РК Фатима Жакыпова.

«Этот вопрос рассматривается уже некоторое время. По нашей информации, в сентябре госслужащим разрешат использовать смартфоны. Но точная ли это информация, мы пока не знаем», — сказала Ф. Жакыпова в ходе брифинга в четверг.

Она добавила, что сейчас очень развиты цифровые технологии, которые позволяют блокировать ряд функций смартфонов.

Такой опыт, по ее словам, есть не только в госорганах, но и в крупных компаниях.

«Например, компания Iphone своим служащим ставит барьеры по использованию смартфонов. В зарубежных странах, например, в Великобритании в некоторых госучреждениях функции некоторых смартфонов выключаются. Я думаю, этот вопрос в ближайшее время будет решен», — отметила Ф. Жакыпова.

Напомним, 12 июня президент ОФ «Народный антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбеков сообщил, что главе агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву они обратились с предложением, чтобы госслужащие не сдавали свои телефоны при входе в государственные органы.